Testspiel im Liveticker: Hansa Rostock gegen 1860 München

Nachdem am Mittwoch das erste Testspiel im Trainingslager gegen Waldhof Mannheim kurzfristig abgesagt wurde, steigt für den FC Hansa Rostock nun am Freitag das erste Vorbereitungsspiel. Gegner wird der TSV 1860 München sein. Mit Drittligisten hat der FCH in der vergangenen Saison noch um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gerungen. Die Rostocker erfüllten sich den Traum. Von der Partie (Anstoß: 14.30 Uhr türkischer Zeit, in Deutschland: 12.30 Uhr) berichtet der SPORTBUZZER via Liveticker.

