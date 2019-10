Der Hamburger SV freut sich vor dem Duell in der Schüco Arena vor allem auf das Comeback von Gideon Jung (25). Nach auskurierter Oberschenkel-Zerrung meldet sich Jung fit, wird aller Voraussicht nach mit Rick van Drongelen (20) wieder in der Innenverteidigung spielen. Beide gelten mit nur fünf Gegentoren in 605 gemeinsam absolvierten Spielminuten als das beste Innenverteidiger-Duo der 2. Liga. ,,Sie haben sich gut reingefuchst, haben sich vom ersten Moment an gut ergänzt", sagt HSV-Coach Dieter Hecking (55) über die beiden Abwehrspieler, ,,beide haben im Spielaufbau dazugelernt." Nicht dabei sein wird HSV-Kapitän Aaron Hunt (33), der immer noch an einer Oberschenkelverletzung laboriert. Am 26. Oktober im Spitzenspiel und drei Tage im Pokal-Hit gegen den VfB Stuttgart soll Hunt aber wieder spielen.