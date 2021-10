2. Liga kompakt: HSV-Remis dank Last-Minute-Eigentor in Aue – Werder schlägt Heidenheim klar

Erzgebirge Aue - Hamburger SV 1:1 (1:0)

Der Hamburger SV hat beim Auswärtsspiel am Freitagabend die zweite Saisonpleite gerade noch abwenden können. Gegen Schlusslicht Erzgebirge Aue holten die Hanseaten ein spätes 1:1 (0:1). Ein Billiard-Tor von Antonio Jonjic (23.) hatte den Underdog im ersten Durchgang in Führung gebracht. Ein kurioses Eigentor von Dirk Carlson sorgte für den späten Ausgleich (90.+4). Aue musste nach einer Roten Karte für Aue-Profi Soufiane Messeguem (69.) in Unterzahl agieren.

Anzeige

Die Hamburger starteten nach fünf Spielen in Serie ohne Niederlage merklich selbstbewusst in die Partie, konnten das Abwehrbollwerk der Hausherren in den Anfangsminuten jedoch nicht knacken. Wirklich gefährlich wurde es stattdessen auf der Gegenseite – und Aue belohnte sich direkt. Nach einer Flanke von John-Patrick Strauß versuchte HSV-Verteidiger Jonas David zu klären, köpfte jedoch Jonjic an, von dessen Hinterkopf der Ball unhaltbar im Tor von Daniel Heuer Fernandes einschlug. Im zweiten Durchgang verteidigte Aue den Vorsprung zunächst leidenschaftlich, die Rote Karte gegen Messeguem nach überhartem Einsteigen gegen Sonny Kittel gestaltete das Unterfangen in Unterzahl jedoch deutlich schwieriger. Bis zur Schlussminute hielt die Führung jedoch an – dann sorgte ein Kopfball-Eigentor von Carlson für das Remis.

Der HSV verpasst zwar den Dreier, liegt als Fünfter mit 14 Punkten aber nur einen Zähler hinter Relegationsplatz drei. Aue bleibt im zweiten Spiel unter Interimstrainer Marc Hensel, der die sportlichen Geschicke des FCE nach der Entlassung von Aleksey Shpilevski übergangsweise übernahm, sieglos. Als einziges Team im deutschen Unterhaus ist der Tabellenvorletzte damit noch ohne einen Erfolg, springt aber vorübergehend auf Platz 17.