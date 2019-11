2. Bundesliga: Der VfL Bochum besiegt den 1. FC Nürnberg - erster Heimsieg der Saison

Der VfL Bochum hat den ersehnten Befreiungsschlag geschafft und den ersten Saison-Heimsieg in der 2. Bundesliga eingefahren. Zum Abschluss des 12. Spieltages bezwang der abstiegsbedrohte Revierklub am Montagabend im Duell der Ex-Bundesligisten den 1. FC Nürnberg mit 3:1 (3:0) und verbesserte sich in der Tabelle um einen Rang auf Platz 16.