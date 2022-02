2. Liga kompakt: Düsseldorf schlägt Schalke bei Thioune-Debüt – Darmstadt verpasst Tabellenspitze

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 2:1 (0:1)

Die Premiere von Daniel Thioune als Trainer von Fortuna Düsseldorf ist geglückt: Am Sonntag holte die Fortuna, die sich unter der Woche nach vier Niederlagen in Folge von Chefcoach Christian Preußer getrennt hatte, gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 einen 2:1 (0:1)-Erfolg. In Spiel eins unter Thioune hatten die Düsseldorfer couragiert begonnen, Blendi Idrizi brachte die Gäste aus Gelsenkirchen jedoch kurz vor der Pause in Führung (42.). Khaled Narey fand kurz nach dem Wiederanpfiff die passende Antwort (47.). Rouwen Hennings machte kurz darauf mit dem 2:1 den verdienten Erfolg der Düsseldorfer perfekt (56.). Für den gebürtigen Bad Oldesloer war es Saisontreffer Nummer zehn. Durch die Pleite bleibt Schalke als Fünfter des Tableaus vier Zähler hinter einem direkten Aufstiegsplatz. Düsseldorf holte dagegen wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nurmehr einen Punkt liegt die Fortuna auf Relegationsplatz 16 nun hinter einem direkten Nichtabstiegsplatz. Anzeige

Hannover 96 - Darmstadt 98 2:2 (1:1)

Darmstadt 98 hat ohne den coronabedingt fehlenden Cheftrainer Torsten Lieberknecht den Sprung zurück an die Tabellenspitze verpasst. Die "Lilien" mussten sich bei ihrem Auswärtsspiel bei Hannover 96 mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Dabei hatte Hannover-Profi Sebastian Stolze die Darmstädter per Eigentor zunächst unfreiwillig in Front gebracht (18.). Noch vor der Pause konnte Cedric Teuchert für die Niedersachsen egalisieren (35.). In Hälfte zwei drehte Hannover die Partie durch Julian Börner zunächst komplett (50.), ehe Aaron Seydel für Darmstadt ausglich (61.) und das Remis rettete. Der Punkt spült die Hannoveraner zwar auf Rang 13, es bleiben jedoch lediglich zwei Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Darmstadt kassierte nach dem 0:5 gegen den Hamburger SV indes den nächsten Rückschlag im Aufstiegsrennen und ist punktgleich mit dem drittplatzierten HSV nun Vierter.

FC Ingolstadt - SV Sandhausen 0:0