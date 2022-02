Historisch: Hansa Rostock düpiert Dynamo Dresden

Dresden. Vier Tore in den ersten 18 Minuten und einen 4:1 (4:0)-Sieg gegen Dynamo. Hansa Rostock hat am Sonntag beim Auswärtsspiel in Dresden Historisches geschafft. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel beendete ihre seit November anhaltende Sieglos-Serie und sammelte drei wichtige Punkte für den Klassenverbleib. Anzeige

Am Tag des Gedenkens an Dynamo-Ikone Dixie Dörner dominierten die Hanseaten die Anfangsphase und verzückten ihre Fans mit Toren am laufenden Band. Zwei Treffer von John Verhoek (6. und 18. Spielminute) und Nils Fröling (10. und 13.) sorgten für klare Verhältnisse. Für die Elbe-Städter erzielte Julis Kade den Ehrentreffer (63.).

In Bildern: Das Ostduell zwischen Dynamo Dresden und Hansa Rostock Gedenken an Dixie Dörner gab es vor dem Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hansa Rostock. Im K-Block der Dresdner wurde auch ein Transparent zu Ehren der Dynamo-Legende aufgehängt. ©

Emotional war der Ost-Klassiker nicht nur aufgrund der enormen sportlichen Rivalität. Vor dem Anpfiff gedachten die 10000 Zuschauer im Rudolf-Harbig-Stadion Dynamo-Idol Hans-Jürgen – Dixie – Dörner mit einer Schweigeminute. Die Sportlegende, die in Dresden, der früheren DDR, Deutschland und der Welt geschätzt und verehrt wurde, war am 19. Januar kurz vor seinem 71. Geburtstag gestorben. Hansas Klubchef Robert Marien legte zu Ehren Dörners, der 100 Länderspiele für die DDR-Auswahl bestritt, ein Blumengebinde nieder. Das Motto des Spieltags: „Legenden sterben nie!“



Wenngleich sie zunächst auf der Bank Platz nahmen – der Hansa-Coach hatte die beiden kurz vor Ende der Transferfrist ausgeliehenen Robin Meißner und Danylo Sikan sofort mit in den Kader berufen. Der von Schachtar Donzek ausgeliehene Sikan kam in der 2. Halbzeit zum Einsatz.

Die Rostocker begannen mutig, schwungvoll und extrem erfolgreich! Nach schnellem Vorstoß von Nils Fröling auf rechts kam der Ball zu Haris Duljevic. Der Bosnier schlug eine butterweiche Flanke, Verhoek setzte sich von seinen Bewachern ab und köpfte zur Führung Der frühe Treffer – es war der elfte Saisontreffer des Holländers – beflügelte die Härtel-Elf. Nicht mal vier Minuten später schlug es erneut im Dynamo-Kasten ein. Hanno Behrens gewann an der Grundlinie einen Zweikampf, flankte in den 16er, wo Fröling, den Torhüter ausguckte. Der Schwede ließ mit seinem Kopfball-Aufsetzer Dynamos Ersatzkeeper Anton Mitryushkin keine Chance.

Und während sich die 500 Hansa-Fans erst die Augen rieben und dann „Auswärtssieg!“-Sprechchöre anstimmten, schlugen die Rostocker zum dritten Mal zu: Duljevic seinen Fernschuss wehrte Mitryushkin nach vorn ab. Im zweiten Versuch traf Behrens den am Boden liegenden Russen. Im dritten Versuch hatte es Fröling leicht. Er schob den Ball zum 3:0 in den leeren Kasten.

Hansas wilde Jagd war in vollem Gange. Und noch nicht zu Ende: Die Profis stellten unter Beweis, was ihr Trainer vor dem Spiel angekündigt hatte: „Wir haben Hunger.“ Antreiber Simon Rhein, der abermals viele starke Szenen hatte, bediente Verhoek im Zentrum, der aus Nahdistanz einköpfte. 4:0 nach 18 Minuten! Was für ein Start! Wer hätte das gedacht?!

Historisches bahnte sich an. Denn der letzte Sieg des FCH bei den Sachsen lag zuvor Jahrzehnte zurück. Als Zachhuber, Rillich und Co. die Dresdner am 20. Mai 1983 mit 4:1 bezwangen war noch kein Spieler des aktuellen Koggen-Teams geboren.

Klar, die Dynamo-Fans waren bedient, ihre Anfeuerung so gut wie verstimmt. Hansa gab auf Rasen und Rängen weiter den Ton an. Es hätte vor der Pause noch dicker für den Mitaufsteiger kommen können, wenn Behrens eine weitere Gelegenheit genutzt hätte.

Rostocks Kapitän Markus Kolke sah dem Tor-Festival von hinten zu. In den ersten 45 Minuten musste er nur einmal klären. Einen Freistoß von Oliver Batista Meier kratzte er gerade noch aus dem oberen rechten Winkel (33.).

Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber dann wacher. Sebastian Mai traf die Latte (52.). Die Zweikämpfe wurden ruppiger. Als Verhoek nach einem Schlag auf den Knöchel liegen blieb, spielte Mai den Ball nicht ins Aus. Es gab ein Gerangel und zwei Gelbe Karten. Sie Schwarz-Gelben machten mehr Druck. Doch mehr als den 1:4 Anschluss, den Kade per Fernschuss markierte, ließen die extrem bissigen und nicht nachlassenden Rostocker nicht zu.