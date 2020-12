Doppelpack Testroet: Erzgebirge Aue bleibt mit Sieg gegen Karlsruhe an Aufstiegsrängen dran

Der FC Erzgebirge Aue hat mit seinem fünften Saisonsieg den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Bundesliga hergestellt. Die Sachsen gewannen zum Abschluss des 12. Spieltages gegen den Karlsruher SC klar mit 4:1 (2:0). Florian Krüger (2. Minute), Pascal Testroet (19., 51.) und Philipp Zulechner (89.) erzielten am Donnerstag die Tore für Aue. Benjamin Goller (58.) traf in einer unterhaltsamen Partie für den KSC. Während der FC Erzgebirge mit 19 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz rangiert, befinden sich die Badener mit 16 Zählern weiterhin im gesicherten Mittelfeld.

