Man hat in Aue schon ruhigere Länderspiel-Pausen erlebt als in den letzten zwei Wochen. Der frühere FCE-Coach Domenico Tedesco hat bei Spartak Moskau in der russischen Liga einen Vertrag unterschrieben - und Aues Torwarttrainer Max Urwantschky mitgenommen. Stand-by-Keeper Daniel Haas hat zwischenzeitlich das Torwarttraining übernommen. Wie FCE-Präsident Helge Leonhardt (60) nun mal so ist, strebt der rührige Geschäftsmann nun eine Kooperation mit Spartak Moskau an. Tedesco un Urwantschky könnten dafür Türen öffnen.