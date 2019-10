Der FC St. Pauli meldet sich noch mal ganz oben an! Mit einem Sieg in der Partie FC St. Pauli gegen Darmstadt 98 am Samstag (13 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) könnten die Kiez-Kicker auf Rang vier spekulieren. Und das, nachdem in dieser Woche nicht gerade sportliche Dinge im Mittelpunkt standen...

Es war keine einfache Woche für den FC St. Pauli. Die Bilder der salutierenden türkischen Nationalspieler in den Spielen gegen Albanien (1:0) und in Frankreich (1:1) hatten auch am Millerntor Folgen. St. Pauli stellte Mittelfeldspieler Cenk Sahin nach einem umstrittenen Instagram-Posting zum türkischen Militäreinsatz in Syrien frei. Der 25-Jährige wird somit gegen Darmstadt und vermutlich gar nicht mehr für die Braun-Weißen auflaufen, er trainiert bereits beim vom türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan unterstützten Klub Basaksehir Istanbul, Europa-League-Gegner von Borussia Mönchengladbach, mit.

Die sportliche Seite: Der FC St. Pauli ist seit sechs Spielen ungeschlagen. Dabei gab es drei Siege, u. a. das legendäre 2:0 im Derby gegen den HSV, und drei Remis. Vor heimischer Kulisse hat die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay die letzten drei Spiele allesamt gewonnen. ,,Es liegt an uns, gegen Darmstadt 98 Lösungen zu finden", sagte der Holländer zum Spiel gegen die Hessen, ,,Darmstadt versteht es, gut organisiert zu stehen und bei Ballbesitz schnell umzuschalten. Insbesondere über die Außenspieler machen sie unheimlich viel Tempo." Die Lilien verloren im letzten Jahr (0:2) erstmals seit 1992 wieder gegen den FC St. Pauli. Serdar Dursun sicherte dem Ex-Bundesligisten aus Darmstadt im Heimspiel in der Nachspielzeit einen 2:1-Erfolg. Dimitrios Grammozis spielte einst für St. Paulis Stadt- und Erzrivale Hamburger SV. Der Darmstadt-Coach vor dem Spiel: ,,Jos Luhukay schätze ich persönlich sehr, er macht bei St. Pauli eine sehr gute Arbeit. Sie sind sicherlich zu Hause eine Macht, aber ich bin trotzdem sicher, dass wir punkten können." Möglicherweise mit Hilfe eines Wechsels auf der Torhüterposition. Marcel Schuhen meldet sich bei den Gästen aus Hessen nach Armbruch wieder zurück und könnte für Florian Stritzel wieder zwischen die Pfosten rücken.

Wie sehe ich das Spiel FC St. Pauli gegen Darmstadt 98 live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel FC St. Pauli gegen Darmstadt 98 am Samstag ab 13 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Sven Haist.

Wird FC St. Pauli gegen Darmstadt 98 live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte und zeigt demzufolge alle 306 Partien der 2. Liga live und in HD. Eine längere Zusammenfassung der Partie FC St. Pauli gegen Darmstadt 98 gibt es am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau sowie ab 23 Uhr auch im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Zweitliga-Spiel FC St. Pauli gegen Darmstadt 98 bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel FC St. Pauli gegen Darmstadt 98 an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 12.45 Uhr.

