96-Meinung: Kenan Kocak lässt die Talente im Regen stehen

Als der Wasserfall über St. Pauli niederging, durften die Talente von Hannover 96 doch noch mal auf den Platz: In der Pause, um sich warmzupassen für einen Einsatz, der wieder einmal nicht kam. St. Paulis Trainer Timo Schultz wechselte vor dem Anpfiff seine Mannschaft durch, um die Zukunft zu testen. Es ging ja um nichts mehr. 96-Trainer Kenan Kocak baute hingegen weiter auf die Startelf-Tradition einer mittelmäßigen Saison. Auf seiner Abschiedstournee packte er noch ein wertloses 2:1 ein, aber er vergisst, Moussa Doumbouya, Mick Gudra und Niklas Tarnat mitzunehmen.

Kocak wird 96 in einer Woche als Traditionalist verlassen. Er setzt auf Spieler, die in Hannover so wenig Zukunft haben dürften wie er. Jaka Bijol zum Beispiel, der in Hannover stets am Anspruch scheiterte, Nachfolger von Waldemar Anton werden zu müssen.