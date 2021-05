Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis beim Sieg auf St. Pauli in Form

Nach drei Niederlagen in Folge gewinnt Hannover 96 beim FC St. Pauli mit 2:1 (1:0). Marvin Ducksch sorgte in der 13. Minute nach einem Torwartfehler für die 1:0-Führung. Zuvor verpasste Hendrik Weydandt eine Großchance: Erst traf er den Pfosten, den Nachschuss schob der Stürmer am Tor vorbei. 96 blieb weiter gefährlich, ein Treffer gelang Ducksch, Haraguchi und Co. im ersten Durchgang aber nicht mehr – auch weil die Gastgeber etwas besser ins Spiel kamen.

Anzeige

Nach dem Wiederanpfiff erhöhte 96-Verteidiger Niklas Hult auf 2:0 (59.). Sein Lupfer, der vermeintlich als Flanke für Weydandt gedacht war, landete im Winkel. Spannend wurde es noch einmal nach dem Anschlusstreffer durch Guido Burgstaller (70.). Der Stürmer traf nach einem Gewusel im Strafraum aus kurzer Distanz. Für etwas mehr als zehn Minuten musste Pauli nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl spielen. Marvin Ducksch musste nach dem Foul verletzungsbedingt raus. Es blieb beim 2:1. So waren die 96-Profis in Form.