Auswärtssieg am Millerntor: Ducksch und Hult holen Hannover 96 aus dem Tief

Ducksch nahm das Geschenk dankend an und köpfte den Ball ins leere Tor (13.). Kurz darauf entschärfte Smarsch einen weiteren Ducksch-Schuss (16.) und Haraguchi köpfte freistehend am Tor vorbei (18.).

96 legte furios los, Hendrik Weydandt hätte die Roten schon nach sieben Minuten in Führung bringen müssen. Der Stürmer traf freistehend zunächst nur den Pfosten, den zweiten Versuch setzte er am Tor vorbei. Besser machte es kurz darauf Marvin Ducksch. Ein langer Ball von Weydandt auf seinen Angriffspartner geriet etwas zu steil, der Klärungsversuch des herauseilenden Pauli-Keeper Dennis Smarsch missglückte allerdings.

Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis beim Sieg auf St. Pauli in Form

Ducksch verletzt sich bei Lawrence-Foul

Doch St. Pauli brauchte nicht lange, um den Schock abzuschütteln. Kofi-Kyereh traf zunächst den Innenpfosten, über Umwege landete der Ball bei Burgstaller, der aus kurzer Distanz zum 1:2 einschoss (70.).

Doch zur Aufholjagd kam es nicht. Die Kiezkicker dezimierten sich in der 80. Minute selbst, James Lawrence sah nach einem Foul an Ducksch die gelb-rote Karte. Bitter für die am Ende siegreichen Roten: Ducksch verletzte sich dabei offenbar am Sprunggelenk, musste beim Gang vom Platz gestützt werden.