0:4 – Hansa Rostock von St. Pauli überrollt

Das erste Gastspiel des FC Hansa beim FC St. Pauli nach neuneinhalb Jahren wurde zu einer Lehrstunde für den Aufsteiger. In einer einseitigen Begegnung hatte die Mannschaft von Trainer Jens Härtel dem effizienten Tempo-Fußball des Zweitliga-Tabellenführers wenig entgegen zu setzen und war am Ende mit dem 0:4 (0:2) noch gut bedient. Jackson Irvine (12.), Daniel Kofi-Kyereh (18.), Guido Burgstaller (61.) und Simon Makienok (78.) erzielten vor 22.000 Zuschauern im Millerntor-Stadion die Treffer zum hochverdienten Erfolg der Kiezkicker. Rostocker Fans waren aufgrund der 2G-Regel nur vereinzelt im Stadion. Hansa hatte in einer nicht unumstrittenen Entscheidung das Gästeticket-Kontingent nicht in Anspruch genommen. Anzeige

Die Gäste starteten im Vergleich zum Sandhausen-Spiel (1:1) mit drei Veränderungen. Kevin Schumacher, Jonathan Meier und überraschend Björn Rother durften in Hamburg von Beginn an ran. Trotz taktisch eher defensiver Ausrichtung mit John Verhoek als einziger Spitze und Fünfer-Abwehrkette waren die Rostocker in den ersten Minuten das aktivere Team. Zwei vielversprechende Vorstöße konnte Hansa aber gegen defensiv aufmerksame Hamburger nicht zu Ende spielen. Je länger die Partie dauerte, desto mehr übernahm der Tabellenführer die Kontrolle.

In Bildern: FC St. Pauli - FC Hansa Rostock Hier muss Hansa-Keeper Markus Kolke nach dem 1:0 von Jackson Irvine das erste Mal hinter sich greifen. ©

St. Paulis erster zielstrebiger Angriff war gleich erfolgreich: Kyereh verlagerte das Spiel nach rechts, Zander beförderte den Ball in die Mitte, und Irvine vollendet per Kopf aus kurzer Distanz zum 1:0 (12.). Schlechter Start für die Gäste, die den Tabellenführer jetzt spielen ließen - lassen mussten. Die St.-Paulianer zeigten, warum sie die heimstärkste Mannschaft der Liga sind. Alle fünf Duelle am Millerntor hatten die Hamburger gewonnen. Für Heimsieg Nummer sechs stellte nur wenige Minuten später Kyereh die Weichen. Neidhart ließ Paqarada auf seiner Seite zu viel Freiraum, der flankte, Kyereh stieg am höchsten und traf per Kopf zum 2:0 (18.). Zweite Chance, zweites Tor für den Tabellenführer gegen eine phasenweise indisponierte Rostocker Defensive.

Mehr als 20 Jahre lag Hansas letzter Auswärtssieg am Millerntor zurück – nichts deutete darauf hin, dass sich an diesem sonnigen Nachmittag in Hamburg daran etwas ändern könnte. Die Kiezkicker hatten das Spiel fest im Griff und waren durch schnelles Umschaltspiel brandgefährlich. Bei einem Flachschuss von Dittgen tauchte Kolke ab und verhinderte das 0:3 (23.). Mit dem 0:2 zur Pause war die Härtel-Elf noch gut bedient.

Weil die Pauli-Ultras Bengalos und Rauchtöpfe zündeten, wurde der zweite Durchgang mit wenigen Minuten Verspätung angepfiffen. Als der Rauch sich wieder verzogen hatte, schienen die Paulianer erst richtig loszulegen. Nach einem Abseitstor von Burgstaller (50.) hämmerte Kyereh nach Vorarbeit von Burgstaller den Ball aus der Distanz an den linken Pfosten - Glück für Hansa (53.). Anschließend konnte sich Schumacher auf der anderen Seite mal bis zur Grundlinie durchsetzen, seine Flanke wurde aber abgeblockt (56.).

Mit einem Dreifach-Wechsel wollte Hansa-Coach Jens Härtel nach einer Stunde für neue Impulse sorgen, doch die Wechsel waren kaum vollzogen - da schlug St. Pauli noch mal eiskalt zu. Dieses Mal war es Torjäger Burgstaller, der Torwart Kolke keine Chance ließ (61.). Das 3:0 war die Entscheidung in diesem einseitigen Spiel, aber nicht der Schlusspunkt: In seiner ersten Aktion erhöhte der eingewechselte Makienok auf 4:0 (78.).



Vor dem nächsten Liga-Auftritt am kommenden Wochenende zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf sind die Rostocker am Mittwoch in der 2. DFB-Pokalrunde bei Jahn Regensburg gefordert.