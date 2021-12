Live im TV und Online-Stream: So seht ihr die Partie zwischen dem Hamburger SV und Schalke 04 am 18. Spieltag der 2. Bundesliga. Zum Rückrundenauftakt noch vor Weihnachten empfängt der HSV die "Knappen". Das Hinspiel in Gelsenkirchen konnten die Hanseaten für sich entscheiden.