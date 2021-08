Jetzt LIVE: Gelingt 96 gegen Heidenheim der erste Saisonsieg?

Drei Spiele, ein Punkt - und zwei desillusionierende Auftritte gegen die Aufsteiger Hansa Rostock (0:3) und Dynamo Dresden (0:2). Der Saisonstart von Hannover 96 unter dem neuen Trainer Jan Zimmermann ist missglückt. Am Freitag (18.30 Uhr) empfangen die Roten den 1. FC Heidenheim, allein ein Sieg kann das Ziel sein.

Allerdings sind die Heidenheimer gut in die Saison gekommen, kassierten in den ersten drei Spielen keine Niederlage. "Wenn man sich die Historie der letzten Jahre und ihren Start in dieser Saison anguckt, weiß man ganz genau, dass das ein richtig starker Gegner sein wird", warnte Zimmermann auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Hier könnt ihr die Partie im Liveticker verfolgen: