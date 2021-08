Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen Heidenheim in Form

In einer ereignisarmen ersten Hälfte waren es die Heidenheimer, die die erste Großchance für sich verzeichnen konnten. Ein Eckball in der 28. Minute segelte durch den 96-Strafraum an allen Spielern vorbei, allerdings auch an dem am zweiten Pfosten völlig freistehenden Oliver Hüsing. Kurz vor Ende des ersten Durchgangs wurde dann auch Hannover gefährlich vor dem Heidenheimer Kasten. Zuerst kombinierten sich Philipp Ochs, Jannik Dehm und Mike Frantz in der 41. Minute in den Sechzehner, den Pass in die Mitte konnte Marvin Ducksch jedoch nicht richtig verwerten, weshalb der Abschluss kein Problem für Heidenheims Keeper Kevin Müller darstellte. Nur eine Minute später spielte Ducksch einen Traumpass aus der Drehung auf Linton Maina, dessen Schuss jedoch weit übers Tor flog.

Nach verheißungsvollem Ende der ersten Hälfte kam Hannover in der 53. Minute zur nächsten Chance durch den eingewechselten Sebastian Kerk. Seinen Schuss aus spitzem Winkel konnte Müller aber zur Ecke abwehren. Hannover wurde aktiver, aber die richtig guten Chancen blieben Mangelware. In der 67. Minute hatte Juian Börner nach einer Ecke eine gute Kopfballchance, doch dieser landete auf dem Tornetz. Hannover blieb in Folge am Drücker, Heidenheim setzte vereinzelte Konter, doch als alles schon nach einer Punkteteilung aussah, kam der eingewechselte Hendrik Weydandt (88.) nach einem langen Ball von Börner und anschließendem Fehler in der Heidenheimer Abwehr völlig frei zum Abschluss und jagte die Kugel mit einem Gewaltschuss in die Maschen. Ausgerechnet Weydandt besorgte den ersten Bundesliga-Sieg von Jan Zimmermann.