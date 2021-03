Hammer-Wochen im April: DFL terminiert 96-Nachholspiele gegen Kiel und Würzburg

Nach der Quarantäne wird es direkt stressig: Hannover 96 hat im April englische Wochen vor der Brust. Die DFL hat die beiden ausgefallenen Partien der Roten gegen die Würzburger Kickers und gegen Holstein Kiel neu angesetzt. 96 steht nach der Länderspielpause damit ein echtes Hammer-Programm mit vier Spielen in elf Tagen bevor.

Gegen die Würzburger muss 96 zwischen den Heimspielen gegen den Hamburger SV (Sonntag, 4. April) und den 1. FC Heidenheim (Sonntag, 11. April) ran, angestoßen wird am Donnerstag, 8. April in der HDI-Arena um 18.30 Uhr. Drei Partien im eigenen Stadion in einer Woche also.