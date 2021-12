Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Werder Bremen, Darmstadt 98 und dem KSC

Der SV Werder Bremen will das Jahr am Sonntag mit einem Sieg in Hannover erfolgreich beenden und wieder in Richtung Aufstiegsränge blicken. Darmstadt 98 kann indes in Regensburg bis auf einen Zähler an Platz eins rücken. Und der KSC empfängt Hansa Rostock. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.