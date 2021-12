Es ist unübersichtlich in diesen Zeiten. Am Samstag (13.30 Uhr) spielt Hannover 96 beim FC Ingolstadt vor leeren Rängen - weil das die bayrische Corona-Verordnung vorsieht. Anders sieht das - Stand jetzt - beim 96-Heimspiel gegen Werder Bremen am 19. Dezember aus. Die niedersächsische Landesregierung plant ab dem kommenden Samstag eine Anpassung der Corona-Verordnung, die Zuschauer-Beschränkungen klar regelt.

Anzeige

In Warnstufe eins dürfen nach dem Vorschlag nur noch maximal 10 .000 Zu­schau­er ins Stadion gelassen werden. Das könnte je nach Corona-Entwicklung für das Heimspiel gegen Werder gelten. In Warnstufe zwei wären sogar nur 5.000 Fans zulässig, in Warnstufe drei nur bis zu 500 Personen. Aktuell gilt die Warnstufe zwei, tendenziell je­doch mit der Chance auf baldige Rückkehr zu Stufe eins.