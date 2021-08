1:3 - Hansas Sieglos-Serie gegen Dresden geht weiter

Nach einer Gedenkminute für den im Alter von 75 Jahren in der vergangenen Wochen gestorbenen "Bomber der Nation" Gerd Müller starteten die beiden Aufsteiger in die 64. Auflage des traditionsreichen Ostderbys. Nach nur 37 Sekunden wurde es erneut ganz still im Ostseestadion, und Kolke stand sofort im Blickpunkt. Nach einem Konter lief Königsdörffer auf das Hansa-Tor zu und scheiterte am Keeper. Den Nachschuss beförderte Mörschel über die Torlinie - 0:1. Hansa war nur kurz geschockt, Dresden machte zunächst weiter Druck.