Wildes Spiel: Hansa Rostock feiert endlich wieder einen Heimsieg

John Verhoek sank erschöpft zu Boden, als der Schiedsrichter nach 95 Minuten endlich abpfiff. In einem intensiven und emotionalen Nordduell setzte sich der FC Hansa am Freitagabend mit 3:2 (1:0) gegen Holstein Kiel durch und feierte den ersten Heimsieg seit dem 31. Oktober. Vor 21 750 Zuschauern im ausverkauften Ostseestadion hatten Pascal Breier (4.) und John Verhoek (68.) die Elf von Trainer Jens Härtel zweimal in Führung geschossen. Die Gäste glichen durch Alexander Mühling (50.) und ein Eigentor von Calogero Rizzuto (71.) aus. Hanno Behrens machte in der 81. Minute schließlich den Deckel drauf und brachte das Ostseestadion zum Kochen. Anzeige

Härtel musste seine siegreiche Mannschaft vom Schalke-Spiel kurzfristig umbauen. Fröde und Neidhart wurden positiv auf das Corona-Virus getestet und standen für das Ostsee-Duell nicht zur Verfügung. Für sie rückten Rhein, der nach überstandener Corona-Infektion erstmals wieder auflaufen konnte, und Rizzuto in die Startelf.

In Bildern: Hansa Rostock - Holstein Kiel Eine ukrainische Fahne wurde am Freitagabend auch im Ostseestadion gezeigt. Es gab weitere Solidaritätsbekundungen von den Rängen für die Ukraine, die sich mit Russland im Krieg befindet. ©

Darüber hinaus hatte der Hansa-Coach keinen Grund, die Besetzung vom 4:3-Auswärtssieg zu verändern. Auch Breier – er hatte gegen Schalke getroffen – erhielt erneut das Vertrauen des Trainers. Und das erwies sich schnell als goldrichtige Entscheidung, denn der Angreifer stellte umgehend seinen Torinstinkt unter Beweis. Nach Rhein-Ecke und Kopfballverlängerung von Behrens zog der 30-Jährige einfach mal ab und traf zur Führung (4.). Ioannis Gelios, der Ex-Rostocker im Kieler Tor, machte bei Breiers Schuss eine unglückliche Figur. Für den Rostocker war es das vierte Saisontor und für Hansa ein Auftakt nach Maß.

Nachdem Lorenz bei der ersten Kieler Chance das Aluminium getroffen hatte (10.), hätte Breier auf 2:0 stellen können. Doch nach einem Konter zielte der Stürmer von der Strafraumgrenze knapp am linken Pfosten vorbei (11.).

Die Hanseaten wollten den Schwung vom Spektakel auf Schalke mitnehmen und taten das auf beeindruckende Weise. Die Härtel-Elf blieb gegen sichtbar beeindruckte Kieler weiter dominant und hatte gute Möglichkeiten, ihre Führung noch auszubauen. Duljevic war zwei Mal brandgefährlich: Sein 18-Meter-Schuss verfehlte das Holstein-Tor knapp (18.), und bei seinem flachen Rechtsschuss tauchte Keeper Gelios blitzschnell ab (32.).

Auch in der Defensive waren die Mecklenburger hellwach. Nach Kieler Ecke und Kopfball wehrte Rizzuto die Kugel für den bereits geschlagenen Kolke auf der Linie ab (36.). Es war die bis dahin beste Möglichkeit für die „Störche“, die sich in der Schlussphase des ersten Durchgangs zunehmend befreien konnten.



Nach Wiederanpfiff wurde es turbulent: Nach einem Kopfball von Mühling rettete Roßbach den Ball auf der Linie – so schien es zumindest. Denn das Spiel lief zunächst weiter, doch der Ball hatte bei Roßbachs Rettungsversuch offenbar die Linie überquert. Kiel jubelte mit Verspätung über das 1:1 – ein Stimmungskiller für die Zuschauer.

Das mussten die Rostocker erst mal verdauen, die Kieler übernahmen jetzt die Regie in diesem kampfbetonten Nordderby. Wie aus dem Nichts schlug Hansa dann aber doch noch mal zu: Nach Duljevic-Zuspiel stand Verhoek am Fünfmeterraum goldrichtig und schoss Hansa mit seinem 14. Saisontor wieder in Führung (68.).

Jetzt war es ein wildes Spiel: Rostock konnte nicht lange jubeln, denn auf der Gegenseite versuchte es Pichler per Kopf und war erfolgreich. Weil Rizzuto den Ball beim Rettungsversuch ins eigene Tor beförderte, hieß es 2:2 (71.). Ein Punkt wäre zu wenig für die Rostocker, die sofort wieder den Weg nach vorn suchten. Nach präziser Flanke von Bahn sprang Behrens am höchsten und traf per Kopf zum 3:2 (81.) – die Stimmung im Stadion kochte.

Und auch auf dem Rasen wurde es hitzig und hektisch. Rizzuto hatte Glück, dass er nach einem Foul an Arp nur die Gelbe Karte sah. Am Ende blieb es beim hart erkämpften Sieg der Mecklenburger, die in einer Woche beim SV Sandhausen antreten müssen (1:1 in Darmstadt).

Hansa: Kolke - Becker (75. Riedel), Malone (60. Meißner), Roßbach, Rizzuto - Behrens, Rhein (60. Rother), Ingelsson (75. Bahn), Breier , Duljevic (79. Sikan) - Verhoek.

Tore: 1:0 Breier (4.), 1:1 Mühling (50.), 2:1 Verhoek (68.), 2:2 Rizzuto (71., Eigentor), 3:2 Behrens (81.).