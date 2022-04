Hansa Rostock kommt gegen Regensburg nicht über Remis hinaus

Der FC Hansa Rostock ist im Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg nicht über ein 1:1 (1:0)-Unentschieden hinaus gekommen. John Verhoek brachte die Rostocker am Ostersonntag nach einem sehenswerten Angriff mit mehreren Beteiligten in Führung (44. Spielminute). Nach dem Seitenwechsel traf Nicklas Shipnoski für die Gäste zum Ausgleich (59.). In der Nachspielzeit wurde Hansas Danylo Sikan für eine Tätlichkeit mit der Roten Karte bestraft. Hansa verpasste die Chance, die wichtige 40-Punkte-Marke zu kancken. Das Team von Trainer Jens Härtel hielt aber den Abstand zum Relegationsplatz, den Dresden einnimmt mit neun Zählern konstant. Anzeige

Der Hansa-Coach Jens Härtel hatte nach der 0:3-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf seine Startelf auf zwei Positionen verändert: Anstelle von Calogero Rizzuto und Thomas Meißner, die beide zunächst auf der Bank blieben, rückten Haris Duljevic und Ryan Malone ins Team. Anstelle von Lukas Fröde, der wegen seiner 10. Gelben Karte gesperrt war, spielte Björn Rother von Beginn an. Erfreulich, dass Nik Omladic wieder in Hansas-Kader aufgerückt war. Der 32-jährige Slowene war zuvor im November vergangenen Jahres beim Heimspiel gegen Aue letztmals zu Einsatz gekommen und seitdem wegen einer Fußverletzung ausgefallen.

Nach einer Schweigeminute für den am Karfreitag im Alter 71 Jahren verstorbenen Ex-Hanseaten und DDR-Rekord-Nationalspieler Joachim Streich übernahm das Rostocker Team nach dem Anpfiff sofort das Kommando. Fünf Minuten schnürten die Gastgeber vor mehr als 24 000 Zuschauern im Ostseestadion die Gäste in deren Hälfte ein.

So richtig gefährlich wurden die Norddeutschen allerdings zunächst nicht. Simon Rhein setzte Duljevic mit seinem pass in den Strafraum zwar gut in Szene. Doch der Schuss des 28-jährigen Bosniers wurde zur Ecke geklärt (27). Aber auch die Gäste waren präsent: Glück für die Rostocker, dass der Kopfball von Dennis Otto im Außennetz des Rostocker Kastens landete (32.). Die Partie war nun unterhaltsamer, weil es gute Torraumszenen auf beiden Seine gab. Nach Vorarbeit von Duljevic und einem Pass von Timo Becker in den Fünfmeterraum wäre Svante Ingelsson in Top-Position gewesen. Aber wieder war die Jahn-Abwehr zur Stelle.(33.).

In Bildern: FC Hansa Rostock - SSV Jahn Regensburg Gedenkminute vor dem Anpfiff im Ostseestadion für die kürzlich verstorbene Hana-Legende Joachim Streich. ©

Kurz vor der Halbzeit belohnten sich die Hanseaten dann endlich für ihr couragiertes Spiel. Ingellson sprintete und verhinderte, dass der Ball ins Toraus rollte. Seinen Pass leitete Behrens weiter auf Verhoek, der gegen die Laufrichtung des Torhüters zur Führung vollendete. Der 16. Saisontreffer des Holländers - ein wunderbares Ostergeschenk für die Rostocker Mannschaft und ihre Fans.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren zunächst überlegen - mussten aber trotzdem den Ausgleich hinnehmen, Der Schuss von Shipnoski, der von der Rostocker Abwehr sträflich allein gelassen worden war, landete zum Ausgleich in Kolkes Kasten. Der ärgerte sich zurecht. Denn den Schuss hatte der Hansa-Kapitän bei seinem Versuch, ihn mit beiden Unterarmen abzuwehren, selbst ins Tor gelenkt.



Hansa bemühte sich, investierte viel, um den fünften Heimsieg doch noch zu holen. Chancen zur Führung waren vorhanden. Nach Flanke des eingewechselten Danylo Sikan kam Verhoek nicht an die Kugel (79.). Bei der folgenden Ecke wurde Malones Schuss am Regensburger Tor vorbei gelenkt. In den Schlussminuten war das Duell extrem spannend, denn auch die Gäste hatten Möglichkeiten. Stark, wie Kolke den Distanzschuss von an den Pfosten lenkte (84.).