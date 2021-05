Bartels-Tor reicht Kiel: Hannover 96 verliert trotz klarer Leistungssteigerung

96 war ohne Fans am Start, hat aber jetzt zwei Trainer. Kenan Kocak versucht die Saison abzuwickeln. Jan Zimmermann konnte vor dem heimischen TV seine neue Mannschaft begutachten. Den Spielern muss deshalb klar sein - die letzten Partien sind Bewerbungsspiele, in denen sie sich dem Neuen empfehlen können.

Mal wieder schön, ein Fußballspiel mit Trommeln und Sprechchören. Vor dem Stadion hatte sich eine Fan-Gruppe platziert, ihre Gesänge drangen zwischen zwei Tribünen gut hörbar ins Innere vor. Sie mussten dann aber bis zum Ende der siebenminütigen Nachspielzeit zittern, bis der 1:0-Sieg gegen 96 feststand und damit der Sprung auf den direkten Aufstiegsplatz zwei der Tabelle betrommelt werden konnte. Die Kieler Spieler feierten danach am Stadionzaun gemeinsam mit den Fans.

Volles Risiko: Marvin Ducksch springt mit beiden Beinen in den Schussversuch von Jonas Meffert. ©

Werner gratuliert Zimmermann

Gegen wen könnte dieser Test wertvoller sein als gegen eine Spitzenriege. Bestens eingestellt von Ole Werner, mit dem Zimmermann 2020 seinen Fußballlehrer bestanden hat. „Wir waren auf einem Zimmer“, sagte Werner nach dem Spiel. „Ich habe ihm schon geschrieben und gratuliert. Ich gönne ihm nur das Beste, wir werden sicher noch mal telefonieren.“

Kocak fand’s dagegen „vom Timing sehr unglücklich, die Meldung am Spieltag zu erhalten.“ Das habe die Mannschaft beschäftigt und vom Spiel abgelenkt.

Dafür hatte 96 den Fitnessvorteil. Die Kieler mussten ja als einziges Team zweimal in Corona-Quarantäne, punkteten danach gewaltig - aber gestern war ihnen die Müdigkeit anzumerken. Am Freitag hatten sie St. Pauli noch mit 4:0 abgefertigt. Ihr ansonsten wie geölt laufender Motor stotterte gestern, was 96 aber nicht nutzen konnte. „Wir haben uns wieder nicht belohnt“, meinte Kocak zu dem Problem, das sich auch die Saison zieht: 96 schießt zu wenig Tore.

Sein Team steckt seit seit Monaten in einer Seuchen-Quarantäne. In Kiel tauschte Kocak die halbe Mannschaft nach dem 1:2 am Freitag gegen Darmstadt aus. Martin Hansen bekam den Vorzug im Tor vor Michael Esser, der eigentlichen Nummer eins. Außerdem begannen Simon Falette, Linton Maina, Mike Frantz und Philipp Ochs für Sei Muroya, Baris Basdas, Niklas Hult und Dominik Kaiser. Frantz trug die Kapitänsbinde bis zur Halbzeit, dann wechselte ihn Kocak angeschlagen aus.