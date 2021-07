"Die beste 2. Liga aller Zeiten": HSV, Schalke, Werder und Co. im Favoritencheck zum Saisonstart

Der Slogan ist eigentlich ein alter Hut – und doch aktueller denn je. "Man hat schon oft gesagt, es ist die beste 2. Liga aller Zeiten. Ich glaube, in diesem Jahr ist es wirklich so, weil so viel Qualität und so viel Tradition da sind", sagte Torsten Mattuschka unlängst in einem Pressegespräch des TV-Senders Sky, für den der frühere Fußballprofi (Union Berlin, Energie Cottbus) als Experte tätig ist. Die 2. Bundesliga startet an diesem Freitag (20.30 Uhr, Sky) mit der Partie des FC Schalke 04 gegen den Hamburger SV in ihre neue Saison. Und sie lässt aufgrund ihrer Besetzung Hochklassiges erwarten. Anzeige

Schon die Auftaktbegegnung könnte Aufschluss darüber geben, ob Schalke 04 und die Hamburger für ganz oben in Frage kommen. "Das könnte auch eine Bundesliga-Partie sein. Da hätte natürlich einer von beiden Meister werden müssen. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen", meinte Mirko Slomka, Ex-Trainer beider Klubs und wie Mattuschka Sky-Experte. Schalke hat seinen Kader umgekrempelt. Von mehr als einem Dutzend Profis hat sich der Revierklub nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Erwägungen getrennt, darunter die früheren Nationalspieler Suat Serdar (zu Hertha BSC), Sebastian Rudy (1899 Hoffenheim) und Mark Uth (1. FC Köln). Zu erwarten ist, dass die personellen Umbaumaßnahmen das neue Führungsteam um Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Rouven Schröder bis zur Schließung des Transferfensters Ende August auf Trab halten werden.

Slomka: "In Hamburg ist Geduld wichtig" Die Hamburger haben die ersehnte Bundesliga-Rückkehr nach dem Abstieg 2018 nun schon dreimal verpasst. Mit Tim Walter versucht sich im vierten Zweitligajahr nun der sechste Coach an der Alster. Slomka weiß um das bisweilen ex­trovertierte Auftreten des Ex-Kielers und -Stuttgarters. "Tim Walter ist ein besonderer Trainer, hat eine besondere Taktik – er ist manchmal schon auch aufgeregt", so Slomka: "In Hamburg ist Geduld wichtig." Den Torgaranten aus dem Vorjahr, Simon Terodde, haben die Hanseaten verloren – ausgerechnet an Schalke. Mit Robert Glatzel und dem Dänen Mikkel Kaufmann wurden zwei neue Mittelstürmer verpflichtet.

In Bremen dürfte es sowohl auf der Aufnahme- als auch auf der Abgabeseite noch Bewegung geben. Die Folgen der Corona-Pandemie haben die ohnehin nicht prall gefüllten Kassen an der Weser zusätzlich leer gespült. Gut möglich, dass Sportgeschäftsführer Frank Baumann neben Milot Rashica (für 11 Millionen Euro zu Norwich City) durch den Verkauf weiterer eta­blierter Kräfte zusätzliches Kapital generieren muss. "Dann wird die Arbeit von Trainer Markus Anfang (aus Darmstadt gekommen, Anm. d. Red.) deutlich schwieriger. Jetzt aber würde ich sagen: klarer Topfavorit", so Slomka.