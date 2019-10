Es ist das Spitzenspiel der 2. Liga und es steigt innerhalb von 76 Stunden gleich zwei Mal. Die Partie Hamburger SV gegen VfB Stuttgart am Samstag (13 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) eröffnet die hanseatisch-schwäbischen Festtage. Am Dienstag geht es dann in der zweiten Runde des DFB-Pokals zur Sache.

Zur Sache geht es aber schon vorab und auf dem Boulevard. Ex-Nationalspieler Mario Gomez (34) hat die Stimmung vor dem Doppelpack gegen den HSV angeheizt. ,,Ich glaube, dass wir beide Spiele gewinnen werden", ist der VfB-Stürmer sicher, ,,wir haben das Potenzial dazu." Gomez weiter: ,,Ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um in Hamburg zu spielen." Rein psychologisch mag der Vize-Europameister von 2008 richtig liegen. Mit dem 1:1 bei Arminia Bielefeld verspielten die Hanseaten eine glänzende Ausgangsposition. Sie verpassten die Chance, drei Punkte Abstand zwischen sich und die Schwaben zu bringen und wären dann auch bei einer Heim-Niederlage dank der besseren Tordifferenz Tabellenführer. So kann Stuttgart den HSV mit einem Sieg im ausverkauften Volkspark überflügeln. Die HSV-Heimstatt wird zum ersten Mal in dieser Saison voll besetzt sein.

Die Stuttgarter kommen unter unguten Voraussetzungen nach Hamburg. Sie vergaben zu Hause gegen Holstein Kiel (0:1) selbst eine gute Ausgangsposition für das Spitzenspiel und verloren zudem zuletzt gegen Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden (1:2) ein weiteres Mal völlig überraschend vor heimischer Kulisse. Zudem müssen sie in diesem Schlüsselspiel auf Ex-Nationalspieler Holger Badstuber verzichten. Er fehlt nach einer Gelb-Roten Karte. ,,Stuttgart ist breit aufgestellt", sagt HSV-Stürmer Martin Harnink (32) in einem Interview mit BILD Hamburg (Donnerstag), ,,Sie werden es schaffen, Badstuber zu ersetzen. Sie bringen ein höheres Niveau mit als zuletzt. Wir haben aber den Vorteil, dass wir zu Hause spielen."

Und das erstmals in der 2. Liga. Die Begegnung Hamburger SV gegen VfB Stuttgart gab es schon 109 Mal in Pflichtspielen, aber noch nie in der 2. Bundesliga. Wer am Samstag live im Volkspark dabei ist oder zu Hause bzw. in der Sportkneipe guckt, den erwartet eine Partie mit Tor-Garantie. In keinem der bisherigen Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Traditionsklubs, die sechs Meisterschaften in der Fußball-Bundesliga auf sich vereinen, gab es noch nur zwei Mal ein 0:0, dafür aber schon 21 Platzverweise. In keiner anderen Bundesliga-Begegnung gab es mehr Feldverweise.

Wie sehe ich das Spiel Hamburger SV gegen VfB Stuttgart live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Hamburger SV gegen VfB Stuttgart am Samstag ab Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 2 (Konferenz), Sky Bundesliga 3 (Einzelspiel) und HD. Reporter ist Jürgen Schmitz. Stefan Hempel moderiert die Konferenz.

Wird Hamburger SV gegen VfB Stuttgart live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte und zeigt demzufolge alle 306 Partien der 2. Liga live und in HD. Eine längere Zusammenfassung der Partie Hamburger SV gegen VfB Stuttgart gibt es am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Live-Stream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Live-Stream für das Zweitliga-Spiel Hamburger SV gegen VfB Stuttgart bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel Hamburger SV gegen VfB Stuttgart an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 12.45 Uhr.

