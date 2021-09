Mit einem schwierigen Saisonstart im Rücken will Bundesliga-Absteiger Werder Bremen am Samstag in Ingolstadt im ersten Spiel nach der Länderspielpause nochmal einen Neustart. Auch Hannover 96 gegen St. Pauli und Kiel beim KSC haben Aufhobedarf. Die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.