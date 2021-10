2. Liga im Liveticker: Doppelschlag von St. Pauli - Hansa liegt hinten

Nach neun Jahren kommt es in der 2. Fußball-Bundesliga wieder zum Nordduell zwischen dem FC St. Pauli (1. Platz/22 Punkte) und FC Hansa Rostock (13./11). Das Aufeinandertreffen am Sonntag (Anpfiff: 13.30 Uhr) birgt viel Brisanz. Beide Fanlager sind seit längerer Zeit verfeindet. Zu der Partie werden allerdings keine Gästeanhänger im Stadion am Millerntor erscheinen. Der FCH hat die Karten aufgrund der bestehenden 2G-Regeln (nur Geimpfte und Genesene in der Coronapandemie erhalten Zutritt) zurückgegeben.

