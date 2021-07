2. Bundesliga im Liveticker: Fortuna Düsseldorf empfängt Werder Bremen

Vor dem Duell mit den Rheinländern am Samstag (20.30 Uhr, Sky und Sport1) hofft Anfang trotz der nicht so rosigen Ausgangslage und einem drohenden Fehlstart auf den nächsten Schritt seiner Mannschaft. "Wir wollen lernen", betonte der 47-Jährige immer wieder und attestierte seinen Profis, "willig" zu sein. "Aber es wird dauern", merkte der Bremer Coach an. Dennoch werden Anfang und Co. in Düsseldorf auf ein Erfolgserlebnis hoffen.