2. Bundesliga im Liveticker: Hansa Rostock gegen den 1. FC Heidenheim

Nach dem Pokal-Aus am Mittwoch, bei dem der FC Hansa Rostock mit 0:2 bei RB Leipzig unterlag, richtet der Fußball-Zweitligist seine Konzentration nun voll auf die Liga. Mit Gegner 1. FC Heidenheim wartet eine schwere Aufgabe auf das Team von FCH-Coach Jens Härtel. Während die Württemberger (3. Platz/33 Punkte) oben in der Tabelle stehen und um den Aufstieg spielen, befindet sich der Koggen-Klub (15./20) im Abstiegskampf. Wer sichert sich die Zähler? Anpfiff im Rostocker Ostseestadion ist am Sonnabend um 13.30 Uhr. Das SPORTBUZZER-Team ist für euch vor Ort und berichtet ab 13.15 Uhr via Liveticker.

