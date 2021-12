2. Bundesliga im Liveticker: Hansa Rostock gegen FC Ingolstadt

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock trifft am Sonnabend auf den FC Ingolstadt. Die Hanseaten (11. Platz/18 Punkte), die gegen das Tabellenschlusslicht aus Bayern (18./6) ihren dritten Liga-Heimsieg der Saison anstreben, wollen nach dem 1:1-Unentschieden in der Vorwoche beim SC Paderborn von Beginn an voll abliefern. Anstoß im Rostocker Ostseestadion ist um 13.30 Uhr. Der SPORTBUZZER berichtet ab 13.15 Uhr für euch live aus dem Stadion.

