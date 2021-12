2. Liga im Liveticker: Hofmann trifft - Hansa liegt hinten in Karlsruhe

Der Rückrundenauftakt ist für den FC Hansa Rostock (15. Platz/19 Punkte) in der 2. Fußball-Bundesliga zugleich der Jahresabschluss in 2021. Es geht zum Karlsruher SC (10./24). Das Hinspiel gewann der KSC im Ostseestadion mit 3:1. Damals bezahlten die Rostocker trotz guter Leistung noch Lehrgeld. Wie sie sich diesmal, vor allem ohne die gelbgesperrten John Verhoek und Lukas Fröde aus der Affäre ziehen, erfahrt ihr im Liveticker vom SPORTBUZZER. Anstoß ist am Sonntag um 13.30 Uhr.

