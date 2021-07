Am Sonntag stehen noch drei weitere Spiele im Bundesliga-Unterhaus an: Mit-Favorit Fortuna Düsseldorf ist auswärts in Sandhausen gefragt, der 1. FC Nürnberg trifft auf Erzgebirge Aue und im Nordduell ist Holstein Kiel beim FC St. Pauli am Millerntor zu Gast (alle 13.30 Uhr, Sky). Das Montagsspiel gehört in Liga zwei der Vergangenheit an.