2. Liga kompakt: FC St. Pauli verspielt Sieg in Überzahl gegen Dresden - Bielefeld bleibt ungeschlagen

Dynamo Dresden - FC St. Pauli 3:3 (1:3)

Der FC St. Pauli hat in Überzahl den zweiten Sieg in Folge verspielt. Eine Woche nach dem Sieg im Nord-Derby gegen Holstein Kiel musste sich das Team von Trainer Jos Luhukay mit einem 3:3 (3:1) bei Dynamo Dresden zufrieden geben. Die Gäste erwischten in der ersten Halbzeit einen guten Start und ging früh durch Dimitrios Diamantakos in Führung (13. Minute). Der Kiezklub blieb am Drücker und kam nur drei Minuten später durch Waldemar Sobota zum 2:0. Dynamo fand kein Mittel gegen die drückende Offensive der Hamburger, für die erneut Diamantakos das 3:0 erzielte (29.).

Direkt vor und kurz nach der Pause sendeten die Gastgeber allerdings ein Lebenszeichen: Jannis Nikolaou brachte Dresden wieder in die Partie (40./54.). Der Doppel-Torschütze musste in der 84. Minute mit einer Roten Karte vom Platz. Nikolaou sah für ein rüdes Foul zunächst Gelb, doch nach Videobeweis entschied Referee Benjamin Cortus auf Platzverweis. Dennoch gelang Dynamo durch Moussa Koné noch der Ausgleich (85.).