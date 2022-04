2. Liga kompakt: St. Pauli verpasst Sprung an die Spitze – Sieglosserie von Dresden hält an

SV Sandhausen – FC St. Pauli 1:1 (0:1)

Der FC St. Pauli hat den Sprung an die Tabellenspitze der zweiten Liga durch ein spätes Gegentor beim SV Sandhausen verpasst. Das Team von Trainer Timo Schultz führte lange Zeit mit 1:0, kassierte in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleich. Immerhin: Durch das 1:1 sind die Hamburger zumindest an Werder Bremen vorbeigezogen und stehen nun wieder auf einem direkten Aufstiegsplatz. Sandhausen hingegen steckt weiterhin auf dem 15. Tabellenplatz fest, hielt durch das Remis aber zumindest den Sechs-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz. Kurz vor der Halbzeitpause ging der Favorit aus Hamburg durch einen verwandelten Foulelfmeter von Guido Burgstaller mit 1:0 in Führung (39.). Der Torjäger beendete damit seine Torlos-Serie von zuletzt fünf Spielen in Folge ohne eigenen Treffer. In der Nachspielzeit erzielte Janik Bachmann nach einem Eckball den Ausgleich für den SVS.

