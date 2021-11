Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Schalke 04, Darmstadt 98 und Hannover 96

Der SV Darmstadt 98 will seinen Höhenflug in der 2. Bundesliga auch beim FC Erzgebirge Aue fortsetzen. "Wir wissen, dass es eine heiße Kiste werden wird. Da müssen wir sofort auf Betriebstemperatur kommen. Wir wollen ein richtig heißes Herz zeigen, aber gleichzeitig kühlen Kopf bewahren", sagte Trainer Torsten Lieberknecht vor der Partie des Tabellenzweiten am Samstag (13.30 Uhr, Sky). Die Lilien haben sich mit fünf Siegen und einem Remis in den vergangenen sechs Partien zu einem Aufstiegskandidaten gemausert. Mit dem 4:0 gegen den FC St. Pauli am vergangenen Spieltag setzten sie sich sogar vorübergehend an die Tabellenspitze. Mit einem Sieg in Aue soll das erneut gelingen.