Der Hamburger SV will den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Bundesliga halten. Am Freitagabend braucht es dafür dringend einen Sieg gegen den Tabellenzweiten SC Paderborn. Im Parallelspiel empfängt Schlusslicht Erzgebirge Aue den Liga-17. Ingolstadt. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.