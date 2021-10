Zweitligist FC Schalke kann erstmals in dieser Saison auf einen Aufstiegsplatz klettern. Mit einem Sieg am Freitag (18.30 Uhr, Sky) bei Hannover 96 wäre der Bundesliga-Absteiger zumindest für einen Tag auf einem Tabellenplatz, der am Ende die Rückkehr in das Oberhaus bescheren könnte. Nach zuletzt zwei Auswärtssiegen in Paderborn und Rostock hofft Trainer Dimitrios Grammozis auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Im Fokus steht erneut Simon Terodde, der mit einem weiteren Treffer den bisherigen Zweitliga-Rekordschütze Dieter Schatzschneider (153 Tore) ablösen kann – ausgerechnet in dessen früherem Wohnzimmer in Niedersachsen. Anzeige

Im Parallelspiel will der Tabellenzweite Jahn Regensburg gegen den Tabellendritten SC Paderborn zumindest wieder vorübergehend an die Tabellenspitze. Allerdings sieht der Jahn sich vor einer schwierigen Aufgabe: "Wenn du wählen könntest, gegen wen du im Moment nicht spielst, wäre es gut, wenn du gerade nicht gegen Paderborn spielst. Aber das können wir nicht wählen", sagte Trainer Mersad Selimbegovic am Mittwoch. "Wir nehmen es an, bereiten uns vor und wollen uns mit Paderborn messen."