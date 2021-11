Natürlich will sich der FC Hansa Rostock (11./17 Punkte) weiter von den Abstiegsplätzen der 2. Bundesliga absetzen. Gegen wen könnte das besser passen, als gegen einen Gegner, der selbst in der gefährdeten Zone steckt? Erzgebirge Aue (17./11) will schnell ans rettende Ufer. Der Rostocker Publikumsliebling Pavel Dotchev, Interimstrainer bei den Sachsen, wird dabei sicher keine Sympathiegeschenke an die Küste mitbringen.