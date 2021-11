2. Bundesliga live: Knackt Hansa Rostock Paderborns Abwehrbollwerk?

Wenn der FC Hansa Rostock am 15. Spieltag beim SC Paderborn dreifach punkten will, muss er die zweitbeste Defensive der 2. Bundesliga überwinden. Und das vorsichtshalber gleich zweimal. Denn die Paderborner sind nicht nur abwehrstark, sondern auch (fast) immer für ein Tor gut. Nur bei einer von drei Pleiten blieb der SCP, in dessen Diensten Toptorjäger Sven Michel (12) steht, vorn ohne Erfolg.