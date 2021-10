Wenn Markus Anfang am Sonntagmittag mit Werder Bremen zum SV Darmstadt 98 zurückkehrt (13.30 Uhr, Sky), wird er das Stadion am Böllenfalltor erleben, wie er es als Heimtrainer der Hessen nie erleben durfte: Mit vielen Tausend enthusiastischen Fans und prickelnder Atmosphäre. Anfang, der im Sommer nach einer Corona-Saison aus Darmstadt an die Weser wechselte, weiß dennoch, was auf ihn zukommt. "Ich weiß, dass es eine sehr gute Stimmung da ist, eine sehr emotionale Stimmung", sagte er am Freitag. Mehr als um die Stimmung und das Wiedersehen mit alten Kollegen geht es für Werder aber natürlich darum, den Anschluss an die Aufstiegsränge zu halten – und dafür zählen nur drei Punkte.

Anzeige