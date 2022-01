2. Bundesliga im Liveticker: Hansa Rostock gegen Hannover 96

Die Vorfreude steigt. Am Freitagabend empfängt Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock (14. Platz) zum Auftakt nach der Winterpause Hannover 96 (15. Platz). Das Duell der Tabellennachbarn verspricht viel Spannung. Beide Teams konnten im ersten Halbjahr jeweils 20 Punkte einfahren. Die Hanseaten (-10) haben im Gegensatz zu den Niedersachsen (-13) jedoch das bessere Torverhältnis. Das Hinspiel konnten die Rostocker am 2. Spieltag mit 3:0 für sich entscheiden. Gelingt es dem FCH auch im Rückspiel zu siegen? Anpfiff im Rostocker Ostseestadion ist um 18.30 Uhr. Der SPORTBUZZER berichtet via Liveticker ab 18.15 Uhr. Seid dabei!

