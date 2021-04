2. Bundesliga im Liveticker: Holstein Kiel kämpft in Heidenheim um den Anschluss an die Aufstiegsplätze

Der Tabellenvierte Holstein Kiel will bei noch zwei zu absolvierenden Nachholspielen seine Aufholjagd forcieren und kann bereits am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg beim 1. FC Heidenheim den Rückstand zur Aufstiegszone verkürzen. Bei einem Dreier rücken die "Störche" um einen Zähler an Greuther Fürth und Relegationsplatz drei heran. Viele Patzer dürfen sich die Teams im Aufstiegskampf bei noch sieben ausstehenden Spieltagen nicht mehr erlauben, wenn sie nicht am Ende als Verlierer dastehen wollen.

