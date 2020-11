2. Bundesliga im Liveticker: Holstein Kiel trifft im Nord-Derby auf den Hamburger SV

Gern reist der Hamburger SV nicht nach Kiel. Am Montag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) muss er aber hin. Die Top-Partie des siebten Spieltages in der 2. Bundesliga zwischen den drittplatzierten Schleswig-Holsteinern und dem Tabellenführer verspricht attraktiven Offensivfußball und mehr als ein mageres 0:0. Dass die favorisierten Hamburger in vier Zweitliga-Partien gegen den nördlichen Nachbarn noch nie gewonnen haben, hat die Mannschaft aus dem Volkspark natürlich nicht vergessen.

