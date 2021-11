Gerade einmal 99 Stunden werden nach dem niederschmetternden 0:4 beim SV Darmstadt 98 vergangen sein, wenn die Zweitliga-Fußballer des FC St. Pauli am Mittwoch (18.30 Uhr, Sky) im Nachholspiel gegen den SV Sandhausen wieder auf dem Platz stehen. Das Ziel: die Auswärts-Pleite vergessen machen und die Tabellenführung von den Darmstädtern zurückholen. "Mir ist es ganz recht, dass wir am Mittwochabend am Millerntor wieder auf dem Platz stehen und die Chance haben, es wiedergutzumachen", sagte Trainer Timo Schultz am Dienstag. Das Spiel gegen Sandhausen hätte eigentlich bereits am 7. November stattfinden sollen, musste allerdings verschoben werden, weil sich mehrere Sandhäuser Spieler mit dem Coronavirus infiziert hatten.