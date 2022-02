2. Liga kompakt: Schlusslicht Ingolstadt demontiert Nürnberg – Heidenheim nach Sieg gegen Hannover Dritter

1. FC Nürnberg - FC Ingolstadt 0:5 (0:3)

Das ist ein echtes Debakel für den 1. FC Nürnberg: Die Mannschaft von Trainer Robert Klauß kam am Freitagabend zum Auftakt des 21. Spieltags in der 2. Bundesliga gegen Schlusslicht FC Ingolstadt mit 0:5 (0:3) unter die Räder und erlitt im Rennen um eine ordentliche Ausgangsposition im Aufstiegskampf einen empfindlichen Dämpfer. Der "Club" droht bei vier Punkten hinter den Aufstiegsplätzen nach der zweiten Heimpleite in Serie als Tabellensiebter den Anschluss an die oberen Plätze zu verlieren. Die Schanzer sendeten mit dem überraschend klaren Erfolg indes ein Lebenszeichen am Tabellenende und verkürzten den Rückstand auf Relegationsplatz 16 vorerst auf vier Zähler.

