2. Liga kompakt: Nürnberg schlägt Kiel – Paderborn verpasst Sieg gegen Sandhausen spät

1. FC Nürnberg - Holstein Kiel 2:1 (1:0)

Der 1. FC Nürnberg hat sich mit später Mühe an die Aufstiegsplätze der 2. Bundesliga herangepirscht. Der "Club" bezwang am Samstag Holstein Kiel mit 2:1 (1:0). Manuel Schäffler brachte die Hausherren aus kurzer Distanz bereits früh in Front (6.). In der Folge entwickelte die Mannschaft von Trainer Robert Klauß ein klares Übergewicht gegen bisweilen überforderte Gäste, die aus ihrem Sieg in der Vorwoche gegen Werder Bremen zunächst nicht den erhofften Rückenwind mitnehmen konnten. Lino Tempelmann (14.), Mats Möller Daehli (33.) und Tim Handwerker (35.) verpassten zunächst aussichtsreiche Chancen, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Kiel wurde nur einmal gefährlich, als Philipp Sander aus dem Nichts die Latte traf (45.+1). In Durchgang zwei erhöhte Erik Shuranov (63.) auf 2:0. Kiel drehte spät auf, der Treffer von Julian Korb kam aber zu spät (88.). Der Sieg Nürnbergs, durch den sie sich auf Rang fünf verbesserten und nunmehr einen Punkt Rückstand auf Relegationsplatz drei haben, blieb bestehen. Kiel muss sich drei Zähler vor Platz 16 als Tabellen-13. weiter nach unten orientieren.

