2. Liga kompakt: Nürnberg patzt im Aufstiegsrennen gegen Kellerkind Dresden – Regensburg beendet Durststrecke

1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden 1:1 (1:1)

Der 1. FC Nürnberg hat einen Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen müssen. Der "Club" musste sich gegen Aufsteiger Dynamo Dresden am Sonntag mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Fabian Nürnberger hatte die Elf von Trainer Robert Klauß zunächst in Führung geschossen (12.). Christoph Daferner sorgte aber noch vor der Pause für den Ausgleich für das aufmüpfige Kellerkind aus Sachsen (42.). Dynamo blieb in der zweiten Hälfte gefährlich, unter anderem konnte aber Morris Schröter eine vielversprechende Gelegenheit nicht in Zählbares ummünzen (63.). Durch das Remis verpasste es Nürnberg, mit dem SV Darmstadt auf Relegationsplatz drei gleichzuziehen. Die "Franken" bleiben zwei Zähler hinter den Hessen Fünfter. Dresden bleibt als Tabellen-16. in Abstiegsnot.

