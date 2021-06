Spielplan für die Saison 2021/22: Hansa startet gegen den Karlsruher SC

Mit einem Heimspiel gegen den Karlsruher SC beginnt für Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock die neue Saison. Termin ist der 24./25. Juli. Das ergab die Veröffentlichung der Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga durch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Freitag. Das Eröffnungsspiel in der 2. Liga bestreiten am 23. Juli um 20.30 Uhr Absteiger FC Schalke 04 und der Hamburger SV.

