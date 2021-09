2. Liga kompakt: Schalke kassiert späte Pleite gegen KSC – Nürnberg zieht mit Tabellenführer gleich

Schalke 04 - Karlsruher SC 1:2 (1:1)

Der FC Schalke 04 hat den erhofften Sprung auf Platz zwei des Zweitliga-Klassements verpasst. Die Schützlinge von Trainer Dimitrios Grammozis mussten am Freitagabend gegen den Karlsruher SC eine späte 1:2 (1:1)-Niederlage hinnehmen. Kyoung-Rok Choi hatte die Gäste bereits in der ersten Minute in Führung gebracht. Torjäger Simon Terodde gelang mit seinem 150. Zweitliga-Treffer noch in der Anfangsphase der Ausgleich (15.). Schalke dezimierte sich im zweiten Spielabschnitt mit einer Roten Karte für Victor Palsson selbst (72). Der KSC nutzte die Überzahl aus und traf in Person von Marvin Wanitzek kurz vor Schluss zum späten Dreier (88.).

1. FC Nürnberg - Hansa Rostock 1:0 (0:0)

Das Spiel verlief in weiten Teilen ohne die großen Höhepunkte in den gefährlichen Zonen. Besonders in Durchgang eins neutralisierten sich die beiden Kontrahenten, ohne für die nötigen Akzente in der Offensive zu sorgen. Erst Club-Trainer Klauß brachte mit der Einwechslung von Lukas Schleimer und Shuranov die Wende: In Co-Produktion sorgten die zwei Minuten zuvor ins Spiel gebrachten Angreifer für die Führung, die bis zum Ende Bestand hatte. Rostock fand keine Antwort mehr und reist mit leeren Händen zurück in den Norden. Für Nürnberg geht es am 26. September gegen den Hamburger SV weiter. Rostock empfängt am kommenden Spieltag den FC Schalke 04.