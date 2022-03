2. Liga kompakt: Schalke holt Pflichtsieg ohne Büskens – Nürnberg setzt Top-Trio unter Druck

FC Ingolstadt 04 - FC Schalke 04 0:3 (0:0)

Hannover 96 - 1. FC Nürnberg 0:3 (0:1)

Der 1. FC Nürnberg hat seine Aufstiegsavancen unterstrichen. Das Team von Trainer Robert Klauß setzte sich bei Hannover 96 mit 3:0 (1:0) durch und verkürzte damit den Rückstand auf Relegationsplatz drei auf drei Punkte. Lukas Schleimer brachte den Club nach einer knappen halben Stunde in Front (26.), dabei profitierte er von einem Aussetzer in der Defensive der Niedersachsen. Kurz darauf verpasste er das 2:0, als er per Kopf an der Querlatte scheiterte (40.). Am Erfolg gegen über weite Strecken harmlose Hausherren änderte dies jedoch nichts mehr, zumal Tom Krauß und Joker Erik Shuranov kurz vor dem Ende nachlegten (83./87.). Die Hannoveraner kassierten ihre dritte Pflichtspielpleite in Folge und müssen sich als 14. des Klassements und mit nur vier Punkten vor Platz 16 wieder nach unten orientieren. Nürnberg schnuppert indes an den Top drei.